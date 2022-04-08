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كولومبيا.. مصرع 12 شخصا من عمال المناجم بسبب الأمطار الغزيرة

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كولومبيا.. مصرع 12 شخصا من عمال المناجم بسبب الأمطار الغزيرة
AFP
صورة من الأرشيف لفيضانات في كولومبيا
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أعلنت السلطات في كولومبيا، مصرع 12 شخصا على الأقل وفقدان اثنين آخرين بسبب أمطار غزيرة هطلت على مقاطعة أنتيوكيا في شمال غرب البلاد.

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وقال هيكتور أوريغو، رئيس بلدية أبرياكي في مقاطعة أنتيوكيا حيث وقعت الكارثة: "لدينا 12 جثة وما زال هناك شخصان في عداد المفقودين".

وأوضح أن سيلا من الطين فاجأ عمال المنجم في مخيمهم مساء الأربعاء، مشيرا إلى أن "الرجال كانوا يتناولون العشاء وبعضهم يستعد للخلود للراحة وآخرون ينهون عملهم، عندما حدث الفيضان".

وبسبب الأحوال الجوية السيئة علقت طواقم الإغاثة جهودها للعثور على الشخصين المفقودين حتى صباح اليوم.

وأكد الرئيس إيفان دوكيه، أن "الهيئات الإغاثية تشارك في عمليات البحث عن المفقودين"، معربا عن "تضامنه مع أسر الضحايا".

المصدر: أ ف ب 

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