فرنسا.. لوبان تتعهد باستبدال الاتحاد الأوروبي إذا تم انتخابها رئيسة للبلاد (فيديو)

تعتزم مرشحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية عن حزب التجمع الوطني مارين لوبان في حال فوزها في الانتخابات إصلاح الاتحاد الأوروبي، واستبداله بتحالف دول أوروبية يتمتع بسيادة أوسع.

وأعلنت لوبان عن ذلك يوم الخميس في تجمع انتخابي في بربينيان بجنوب فرنسا.

وقالت المرشحة للرئاسة الفرنسية "نحن نصلح الاتحاد الأوروبي ليحل محله تحالف دول أوروبية يتكون من حلفاء، وأوروبا تنتظر ذلك فقط، وسيكون هذا تعاون أوروبي على أساس حق الشعوب واحترام الدول وسيادة الدول الأوروبية".

📹 Nous replacerons la France dans le concert des Nations, nous favoriserons ce merveilleux moyen d’échange qu’est la francophonie, et nous réformerons l’Union européenne pour la remplacer par une Alliance Européenne des Nations. #DimancheJeVoteMarine#MarinePrésidentepic.twitter.com/pI9ywuaWVY — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 7, 2022

كما وعدت في حال انتخابها بتغيير النموذج الاقتصادي لفرنسا وخلق وظائف جديدة وزيادة رفاهية البلاد.

وأعلنت لوبان عزمها على "جعل الفرنسيين المساهمين الرئيسيين في البيت الفرنسي" للعمل لصالح الوطنية الاقتصادية ونمو القوة الشرائية" للمواطن.

وأكدت أن فرنسا تحتاج إلى تعزيز استقلالها في مجال الطاقة والصناعة والعلم والطب والغذاء وأن يقوم الدفاع عن البلاد على أساس استراتيجية الردع النووي.

ووعدت لوبان بزيادة الإنفاق العسكري إلى 55 مليار يورو سنويا لإعادة تجهيز القوات المسلحة وتحسين ظروف الخدمة.

وقالت: "سنعتمد على مبدأ بسيط وغير قابل للتفاوض وديمقراطي بحت "الفرنسيون أسياد في منازلهم".

ووعدت لوبان بطرح مشروع قانون بشأن الهجرة للتصويت في البرلمان والذي من شأنه أن يسمح بضبط دخول الأجانب إلى البلاد بمعزل عن قرارات السلطات القضائية الدولية، والجمعيات التي تحمي مصالح المهاجرين.

كما دعت إلى أن يعول المهاجرون على أنفسهم وأن يتم قبول طلبات اللجوء والنظر فيها خارج فرنسا فقط.

المصدر: وكالات