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موسكو: قرار الغرب وجه ضربة قاصمة لمنظومة الأمم المتحدة

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موسكو: قرار الغرب وجه ضربة قاصمة لمنظومة الأمم المتحدة
Sputnik
النائب الأول للمندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - أرشيف
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أكد دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن قرار الجمعية العامة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، مثل ضربة قاصمة لمنظومة الأمم المتحدة.

وقال في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نعم، بالطبع، هذا هو بالضبط، هذه ضربة للنظام الدولي متعدد الأطراف"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن استبعاد روسيا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وإلا سيكون ذلك سيناريو كارثيا".

وأضاف: "قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيضر بهما.. اتضح الآن أن صوتنا في مجلس حقوق الإنسان لن يكون واضحا، وهذا لا يعني أننا نوقف أنشطتنا في مجال حماية حقوق الإنسان وخفض أي معايير في هذا الصدد، ولكن هذا يعني أن البلدان النامية في مجلس حقوق الإنسان ستبقى دون دعمنا".

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة خاصة بشأن أوكرانيا الخميس قرارا غربيا بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

وصوت 93 لصالح القرار، فيما عارضه 24 وفدا، وامتنع 58 عن التصويت، إذ أنه لاعتماد الوثيقة كان مطلوبا ثلثا أصوات المشاركين في التصويت، ولم يؤخذ الامتناع عن التصويت في الاعتبار.

المصدر: "تاس"

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