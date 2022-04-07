تركيا تدعو روسيا للإسراع بإجلاء المدنيين عن ماريوبول الأوكرانية

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على ضرورة إسراع روسيا في إجلاء المدنيين في أوكرانيا بطريقة آمنة، وخاصة عن مدينة ماريوبول جنوب أوكرانيا.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو يوم الخميس، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وشدد أكار على أهمية وقف إطلاق النار الفوري والوصول إلى حل دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن تركيا تواصل بذل الجهود والقيام بالدور الذي يقع على عاتقها لضمان السلام في المنطقة.

وذكر أن بلاده تسعى لتقديم كافة أنواع الدعم الإنساني في أوكرانيا، مؤكدا أن أنقرة ستواصل لعب دورها لضمان السلام في المنطقة كما فعلت من قبل.

2️⃣ Görüşmede Bakan Akar tarafından; diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan/denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı.https://t.co/z8DHVHPCv0#MSB#HulusiAkar — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2022

المصدر: وزارة الدفاع التركية