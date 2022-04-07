إصابة رئيسة البنك المركزي الأوروبي بكوفيد-19

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الخميس إصابتها بفيروس كورونا، وقالت إنها تعاني من أعراض طفيفة، لكنها ستستمر في العمل من المنزل.

وكتبت لاغارد ذات الـ66 عاما على "تويتر": "تلقيت التطعيم بالكامل، بالإضافة إلى جرعة معززة.. الأعراض التي ظهرت لدي طفيفة إلى حد معقول".

وأضافت: "سأعمل من المنزل في فرانكفورت حتى أتعافى تماما.. لا يوجد تأثير على عمليات البنك المركزي الأوروبي".

This morning I tested positive for COVID-19. I am vaccinated and boosted, and my symptoms are thankfully reasonably mild. I will work from home in Frankfurt until I am fully recovered. There is no impact on the ECB’s operations. — Christine Lagarde (@Lagarde) April 7, 2022

وستعقد لاغارد مؤتمرا صحفيا مقررا، (يعقد عادة في أعقاب اجتماع المجلس لتحديد أسعار البنك) في فرانكفورت يوم الخميس المقبل وستعلن تفاصيل عقد المؤتمر خلال الأيام المقبلة.

وتأتي تغريدة لاغارد في وقت ألغت فيه عدة دول أوروبية جميع القيود الخاصة بفيروس كورونا تقريبا، بينما تواجه انتشارا للفيروس بسبب "بي إيه.2"، وهي سلالة فرعية من متحور أوميكرون سريع الانتشار.

وكانت لاغارد قد نشرت صورة لها على "تويتر" بينما كانت تتحدث بدون ارتداء قناع وجه مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع يوم الاثنين الماضي، كما التقت أيضا رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.

At today’s #Eurogroup in Luxembourg, we assessed the impact of Russia’s atrocious war in Ukraine on the euro area economy. We also discussed the design of a digital euro. pic.twitter.com/EGMA5JHe9L — Christine Lagarde (@Lagarde) April 4, 2022

I had a good regular meeting with French Prime Minister @JeanCASTEX this morning to discuss the current economic situation.



Échange fructueux ce matin avec le Premier ministre français @JeanCASTEX sur la situation économique actuelle, dans le cadre de nos rencontres régulières. pic.twitter.com/Hq8yKyDqvb — Christine Lagarde (@Lagarde) April 4, 2022

المصدر: RT + أ ب