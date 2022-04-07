بعد تصويتها لصالح تعليق عضوية روسيا.. إسرائيل: مجلس حقوق الإنسان "معيب ومنحاز"

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، مجلس حقوق الإنسان بأنه "متطرف، ومعيب أخلاقيا، ومنحاز" وذلك بعد تصويت إسرائيل لصالح قرار تعليق عضوية روسيا في المجلس.

وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان إنها أيدت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

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ونقلت عن لابيد أن تصويت إسرائيل اليوم "لا يغير موقفنا من مجلس حقوق الإنسان"، وأوضح الوزير الإسرائيلي أن موقف إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان، هو أنه: "متطرف، معيب أخلاقيا، ومنحاز".

وأضاف لابيد أن المجلس "في جوهره، هيئة معادية لإسرائيل تم استغلالها كأداة سياسية منذ إنشائها من قبل منتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في العالم من أجل مهاجمة إسرائيل، ضمن أمور أخرى".

المصدر: RT