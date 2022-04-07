رئيس الأركان الأمريكي يعارض شطب "فيلق القدس" من قائمة "الإرهاب"

أعلن رئيس أركان الجيش الأمريكي معارضته شطب "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني من قائمة "الإرهاب" الأمريكية، وهو أحد شروط طهران للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال الجنرال مارك ميلي أمام الكونغرس "برأيي الشخصي، أعتقد أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ولا أؤيد شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية".

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وسبق لطهران أن أعلنت أكثر من مرة قرب التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي، إلا أنها كانت تؤكد في كل مرة على أنها لن تتراجع عما تسميه "الخطوط الحمراء".

وكانت المفاوضات شهدت تقدما في أكثر من نقطة وملف، وبقي التفاوض على ملفات بينها قضايا الإرهاب، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني، منظمة إرهابية.

المصدر: "أ ف ب" + RT