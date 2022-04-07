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روسيا ترفض تلميحات الغرب الاستفزازية لاحتمال استخدامها أسلحة نووية في أوكرانيا

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روسيا ترفض تلميحات الغرب الاستفزازية لاحتمال استخدامها أسلحة نووية في أوكرانيا
Globallookpress
رئيس الوفد الروسي إلى المحادثات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا قسطنطين غافريلوف - أرشيف
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أعرب رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا قسطنطين غافريلوف عن رفض موسكو التلميحات الاستفزازية من الغرب لاحتمال استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا.

وقال غافريلوف خلال الجلسة العامة رقم 1007 لمنتدى التعاون الأمني: "في الآونة الأخيرة سمعنا تصريحات استفزازية من الغرب حول خطط روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.. هذه التصريحات لا تستند لأي أساس منطقي".

وأضاف: "موسكو تسترشد بأنه لا رابح في الحرب النووية ويجب ألا يطلق العنان لاستخدام هذه الأسلحة أبدا".

وتابع: "نحن نرفض رفضا قاطعا محاولات الولايات المتحدة وحلفائها والمتواطئين معهم تحميل روسيا مسؤولية مخاطر مختلقة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا"، مشددا على أنه "من الضروري التذكير بأن المحرض على كل هذه المعلومات المضللة هو الدولة التي استخدمت عام 1945 أسلحة نووية ضد مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين".

وختم: "واشنطن في الواقع نفذت تجربتها على المدنيين".

المصدر: "نوفوستي"

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