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أنقرة: سنتخذ في القريب خطوات تدعم التطبيع مع مصر

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أنقرة: سنتخذ في القريب خطوات تدعم التطبيع مع مصر
BULENT KILIC / AFP
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستتخذ قريبا خطوات تدعم تطبيع العلاقات مع مصر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال أوغلو: "أقدمنا على عدد من الخطوات في إطار تطبيع العلاقات مع مصر، وخلال الأيام المقبلة سنقدم على خطوات أخرى في هذا الخصوص".

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وتابع: "سبق وأن سحبنا سفراءنا بشكل متبادل، وانخفض التمثيل الدبلوماسي بيننا إلى مستوى القائم بالأعمال، والقائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة انتهت مدة عمله هناك والآن نريد أن نعين قائما جديدا".

وأردف: "عندما نتخذ قرارا متبادلا بتعين السفراء، سنعلن ذلك على الرأي العام، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار".

المصدر: "الأناضول"

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