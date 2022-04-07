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اتهام اثنين من قادة الكتائب القومية المتطرفة الأوكرانية بالتعدي على حياة أسرى حرب روس

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اتهام اثنين من قادة الكتائب القومية المتطرفة الأوكرانية بالتعدي على حياة أسرى حرب روس
Legion-Media
عنصر من كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة الأوكرانية (صوة من الأرشيف)
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أكدت السلطات الروسية ضلوع اثنين من قادة الكتيبة القومية المتطرفة الأوكرانية "آزوف" في التعدي على حياة ثمانية على الأقل من الجنود الروس الأسرى.

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وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها اليوم الخميس إن لديها معلومات تؤكد تورط سيرغي فيليتشكو وقسطنطين نيميشيف القياديين في "آزوف"، في التعدي على حياة ثمانية جنود روس على الأقل، من خلال إلحاق أضرار جسدية متعددة بهم، بما في ذلك باستخدام الأسلحة النارية، في أراضي مقاطعة خاركوف" بشمال شرق أوكرانيا.

وأضاف البيان أنه تم اتهام فيليشكو ونيميشيف غيابيا بارتكاب جريمة "التعدي على حياة العسكريين"، ويجري اتخاذ خطوات للبحث عنهم والقبض عليهم.

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي المعنية بتنمية المجتمع المدني، فلاديمير شامانوف، عن اسمي القائدين الميدانيين القوميين الأوكرانيين اللذين يعدان مسؤولين عن حوادث تعذيب جنود روس أسرى، تم توثيق جانب منها في مقطع مصور مرعب تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "تاس"

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