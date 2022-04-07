الخارجية الصينية: الناتو كان يجب أن يتحول إلى "تاريخ" منذ زمن بعيد

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، بأن "حلف الناتو هو نتاج للحرب الباردة، وكان من المفترض أن يصبح جزءا من التاريخ منذ زمن بعيد".

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جاء ذلك في إفادة صحفية اليوم، الخميس، ردا على سؤال حول موقف الصين من انضمام فنلندا إلى التحالف، وتابع أنه "لا يستطيع التعليق على احتمال نظري، إلا أن موقف الصين بشأن توسع الناتو شرقا واضح للغاية: الناتو نتاج للحرب الباردة، وكان من المفترض أن يصبح جزءا من التاريخ منذ زمن بعيد.

وكانت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الناتو، جوليان سميث، قد قالت في وقت سابق إن الحلف يتوقع أن تتخذ السويد وفنلندا قراراتهما الخاصة بشأن العضوية المحتملة خلال "الأشهر والأسابيع" المقبلة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سترحب بالدولتين حال رغبتهما الانضمام إلى الحلف، وتعتقد أن هذين البلدين شريكان مهمان بالفعل لحلف الناتو في هذه المرحلة.

المصدر: نوفوستي