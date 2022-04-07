فرنسا تستدعي السفير الروسي على خلفية تغريدة عن أحداث بوتشا

استدعت الخارجية الفرنسية اليوم الخميس سفير روسيا لدى باريس، على خلفية نشر السفارة تغريدة بخصوص الأحداث في مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على حسابه في "تويتر" أنه قرر اليوم الخميس استدعاء السفير الروسي أليكسي ميشكوف، وحمل السفارة الروسية المسؤولية عن نشر "تغريدة غير لائقة واستفزازية عن الفظائع في بوتشا".

وتعهد لودريان بأن حكومة فرنسا ستواصل "مكافحة أي تلاعب من قبل روسيا بالمعلومات عن الحرب في أوكرانيا".

Face à l'indécence et la provocation de la communication de l'ambassade de Russie en France sur les exactions de Bucha, j'ai décidé la convocation au Quai d'Orsay ce matin de l'Ambassadeur de Russie. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) April 7, 2022

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن الحديث يدور عن تغريدة على "تويتر" استخدمت فيها السفارة الروسية عبارة "موقع تصوير" في إشارة إلى بوتشا.

ونشرت السلطات الأوكرانية ووسائل إعلام غربية مطلع أبريل الجاري لقطات قيل إنها تظهر جثث عشرات المدنيين الذين اتهمت كييف القوات الروسية بقتلهم خلال فترة سيطرتها على بوتشا.

من جانبها، رفضت روسيا رفضا قاطعا هذه الاتهامات، واصفة إياها "مسرحية مفبركة"، وأشارت إلى أن هذه اللقطات تداولت بعد أربعة أيام من انسحاب قواتها من المدينة.

وكانت الخارجية الفرنسية قد استدعت السفير الروسي في أواخر مارس الماضي، على خلفية نشر السفارة رسوما كاريكاتورية تخص العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

المصدر: RT + "فرانس برس"