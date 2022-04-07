خطيبة خاشقجي تعلن أنها ستقدم طعنا ضد قرار إحالة قضية قتله إلى السعودية

أعلنت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، أنها ستقدم طعنا ضد قرار إحالة قضية قتله إلى السعودية.

وفي تصريح من أمام المحكمة الرئيسية في إسطنبول، عقب صدور القرار قالت: "إن تركيا لا تحكمها أسرة كما هو الحال في المملكة العربية السعودية. لدينا نظام عدالة يعنى بشكاوى المواطنين.. سأقدم استئنافا للقرار بما يتوافق مع نظامنا القضائي".

Hatice Cengiz, the fiancee of Khashoggi, said she would appeal the court's decision. Turkey "is not ruled by a family like in Saudi Arabia. We have a justice system that addresses citizens' grievances," she told journalists outside Istanbul's main court — Engin Esen (@EnginEsen) April 7, 2022

وكتبت جنكيز عبر "تويتر": "كفاحي من أجل العدالة لجمال لم ينته بعد. ربما قررت المحاكم أنه يمكنها تجاهل الحقيقة بشأن قضيته، لكنني لن أتوقف ولن أهدأ حيال ذلك. كلنا نعرف من هو المذنب بقتل جمال ولقد أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى أن أستمر في العمل".

"My fight for justice for Jamal is not over. The courts might have decided that they can ignore the truth about his case, but I will not stop and I will not be quiet about it. We all know who is guilty of Jamal's murder and it is now more important than ever that I keep going.” pic.twitter.com/x98ZImDRzf — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) April 7, 2022

وقرر القضاء التركي، اليوم الخميس، إحالة قضية محاكمة المتهمين بجريمة مقتل خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية. وصدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي، في جلسة تغيب عنها المتهمون الـ 26.

وحضر الجلسة محامون من نقابة المحامين في إسطنبول، ممثلون عن المتهمين، إضافة إلى خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز ومحاميها.

وأعلنت المحكمة قرارها خلال الجلسة بالتوقف عن مواصلة النظر في القضية، وإحالتها للسلطات القضائية السعودية.

المصدر: "أ ف ب" + "الأناضول" + RT