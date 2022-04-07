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ترودو يرفض طرد دبلوماسيين روس ويحدد أسبابه

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ترودو يرفض طرد دبلوماسيين روس ويحدد أسبابه
AP
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صرح رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو بأن طرد الدبلوماسيين الروس لن يفيد بلاده، مشيرا إلى أنه لن يفعل مثل البلدان الأخرى لأنه لا يرغب في رد مقابل محتمل.  

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ونقل راديو كندا عن ترودو قوله: "علينا أن نكون حذرين للغاية. نحن لا نريد أن نحرم من الموارد في موسكو في وقت الأزمة، حين تظهر قضايا دبلوماسية".  

وأكد رئيس الوزراء الكندي أن الدبلوماسيين الروس الموجودين في البلاد لا ينشرون معلومات مضللة، كما أن الإيماءة الرمزية لطردهم "ستكون لها عواقب لا تستحق مثل هذا العناء".

المصدر: RT

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