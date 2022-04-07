لحظة بلحظة.. العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ43
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تواصل القوات الروسية تنفيذ مهام عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لليوم الـ43، وسط مساعي الغرب لتشديد الضغط على موسكو اقتصاديا ودبلوماسيا وإعلاميا.
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