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لحظة بلحظة.. العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ43

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لحظة بلحظة.. العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ43
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تواصل القوات الروسية تنفيذ مهام عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لليوم الـ43، وسط مساعي الغرب لتشديد الضغط على موسكو اقتصاديا ودبلوماسيا وإعلاميا.

ميدانيا

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