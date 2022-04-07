لحظة بلحظة.. العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ43

تواصل القوات الروسية تنفيذ مهام عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لليوم الـ43، وسط مساعي الغرب لتشديد الضغط على موسكو اقتصاديا ودبلوماسيا وإعلاميا.

ميدانيا

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