الاتحاد الأوروبي يضع في ميزان واحد مدفوعات الطاقة لروسيا وقيمة مساعداته العسكرية لأوكرانيا

أقر الاتحاد الأوروبي بأن المبلغ الذي دفعه إلى روسيا لسداد ثمن واردات الطاقة منها منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا يتجاوز بعشرات أضعاف مساعداته إلى كييف خلال هذه الفترة.

وشدد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، في تصريح أدلى به أمام البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء، على ضرورة "مساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم".

وتابع: "أعطينا لهم مليار يورو، ويبدو أن هذا مبلغ كبير، لكنه يساوي ما ندفعه إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين كل يوم مقابل الطاقة التي يصدرها إلينا".

وأكد المفوض أن الاتحاد الأوروبي، منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، دفع إلى موسكو إجمالا 35 مليار يورو لسداد ثمن واردات الطاقة.

وشدد بوريل مرة أخرى على أهمية تقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات النفط والغاز من روسيا، مرجحا أن الطريق إلى تحقيق هذا الهدف يكمن في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة.

وكانت موسكو أعلنت أن الدول الغربية جمدت نحو 300 مليار دولار من احتياطات البنك الروسي ضمن عقوبات فرضتها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات