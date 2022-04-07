ماكرون يندد بانتقادات رئيس الوزراء البولندي "الفاضحة" لاتصالاته ببوتين

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بانتقاد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي، لمحادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا هذه التصريحات "بلا أساس وفاضحة".

وقال ماكرون لشبكة "تي إف 1" الفرنسية إن "هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة وفاضحة، لكنها لا تفاجئني لأن مورافتسكي الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف يتدخل في الحملة السياسية الفرنسية بعد أن استقبل مرارا (مارين) لوبن"، مرشحة التجمع الوطني التي "يدعمها".

وأضاف: "أتحمل كامل المسؤولية عن أنني تحدثت باستمرار، باسم فرنسا، مع رئيس روسيا لتجنب الحرب وبناء هيكل جديد للسلام في أوروبا منذ سنوات.. لقد فعلت ذلك منذ بداية ولايتي ولم أكن يوما ساذجا، خلافا لآخرين، ولم أكن يوما متواطئا خلافا لآخرين".

وتابع قائلا: "لقد سعيت دوما للتحدث مع روسيا وناقشت باستمرار من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار وإلى هدنة إنسانية، تماما كما يفعل المستشار (أولاف) شولتس في ألمانيا أو غيره من رؤساء الدول والحكومات في أوروبا".

وكان رئيس الوزراء البولندي خاطب ماكرون في تصريح يوم الاثنين، قائلا له "أيها الرئيس ماكرون، كم مرة تفاوضت مع بوتين، ما الذي حصلت عليه؟ نحن لا نتباحث مع المجرمين ولا نتفاوض معهم. المجرمون يجب أن يحاربوا".

المصدر: "أ ف ب"