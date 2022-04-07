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عبد اللهيان: إيران تدعو إلى حل سياسي في أوكرانيا

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عبد اللهيان: إيران تدعو إلى حل سياسي في أوكرانيا
AP Misha Japaridze
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو إن طهران تدعو للتركيز على الحل السياسي في الأزمة الأوكرانية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى الإنجازات الهامة تم تحقيقها في مفاوضات فيينا، رغم بعض القضايا الأساسية العالقة بين طهران وواشنطن، مؤكدا أن المفاوضات ما زالت قائمة مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.

وأكد عبد اللهيان استعداد إيران للتوصل إلى اتفاق جيد ومستدام، شرط أن تتحلى الولايات المتحدة برؤية حقيقية.

وعبر السياسي الإيراني عن رفضه للحرب والعقوبات، مؤكدا أن إيران تدعو إلى الحل السياسي في أوكرانيا.

وأعرب عن تقديره لتعاون الحكومة الهنغارية في تسهيل عملية نقل الرعايا الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا عبر أراضيها.

المصدر: "إرنا"

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