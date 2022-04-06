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بساكي: لا أستطيع تأكيد صحة فيديو قتل العسكريين الأوكرانيين للجنود الروس الجرحى

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بساكي: لا أستطيع تأكيد صحة فيديو قتل العسكريين الأوكرانيين للجنود الروس الجرحى
AP Susan Walsh
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إنه ليس بوسعها تأكيد صحة مقاطع فيديو لقتل جنود روس جرحى على أيدي العسكريين الأوكرانيين بالقرب من كييف.

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الأربعاء: "اطلعت على الفيديو. لا توجد لدي أي تأكيدات أو تقييمات لصحة الفيديو أو ما تم نشره".

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وجاء ذلك تعليقا على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" التي قالت إنها تمكنت من التأكد من صحة الفيديو الذي يقتل فيه عسكريون أوكرانيون جنودا جرحى من القوات المسلحة الروسية في مقاطعة كييف.

وحسب "نيويورك تايمز" فإن الفيديو تم تصويره في 30 مارس غربي كييف، أثناء انسحاب القوات الروسية من المنطقة.

المصدر: تاس

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