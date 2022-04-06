اندلاع حريق في مستشفى شمال اليونان يسفر عن مقتل أحد المرضى

أعلن رجال الإطفاء في اليونان أن حريقا اندلع في جناح كوفيد -19 بمستشفى في مدينة سالونيك شمالي اليونان، أسفر عن مقتل مريض وإصابة اثنين بجروح خطيرة.

وقالت إدارة الإطفاء إنها أجلت 34 مريضا من الجناح في مستشفى بابانيكولاو، وتم إخماد النيران بسرعة.

وذكرت السلطات أن أربعة من المرضى غير المصابين الذين تم إجلاؤهم كانوا في حالة خطيرة بالفعل بسبب فيروس كورونا، ويخضعون لمراقبة مشددة.

وأظهرت لقطات مصورة من الموقع دخانا أسودا كثيفا يتصاعد من نافذتين في الطابق السفلي بالمنشأة ورجال الإطفاء يتسلقون النوافذ.

وتم ربط العديد من الحرائق المميتة في أجنحة مستشفيات كوفيد-19 في العديد من البلدان بالكميات الكبيرة من الأكسجين الخاصة بعلاج المرضى- والتي بالرغم من أنها غير قابلة للاشتعال تتسبب في اشتعال النيران بشكل أسرع وأكثر كثافة.

المصدر: "أسوشيتد برس"