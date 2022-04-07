الأمم المتحدة ترد على انتقادات زيلينسكي

علق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على انتقادات صدرت عن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، قائلا إن الأمم المتحدة وميثاقها "يتمتعان بالثبات".

وقال دوجاريك: "الأمم المتحدة وميثاقها ثابتان. وقد واجهنا أزمات في الماضي".

ووفقا له فإن الوضع الحالي هو انعكاس للعلاقة بين بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

واقترح زيلينسكي في وقت سابق أن تحل منظمة الأمم المتحدة نفسها في حال "عدم قدرتها على اتخاذ خطوات لإبعاد روسيا عن عملية صنع القرار" فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"