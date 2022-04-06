واشنطن: لا مؤشرات على نية روسيا استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الأربعاء، بأنها لم تلاحظ وجود أي مؤشرات على اعتزام روسيا استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا.

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، الذي أكد أن بلاد "ستواصل العمل جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا لتقييم متطلبات الأوكرانيين".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية نشرت في وقت سابق وثائق تؤكد تورط هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أنشطة بيولوجية عسكرية اتهمت موسكو الولايات المتحدة بممارستها في أراضي أوكرانيا.

المصدر: وكالات