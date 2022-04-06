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بينيت: مستمرون في العمل لإصلاح ما تم إهماله في السنوات الماضية

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بينيت: مستمرون في العمل لإصلاح ما تم إهماله في السنوات الماضية
AFP
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، على إحباط محاولة تهريب كمية من الأسلحة على الحدود مع الأردن، قائلا: "نحن مستمرون في العمل لإصلاح ما تم إهماله في السنوات الماضية".

وكتب بينيت في تغريدة على "تويتر": "الاستمرار في إصلاح ما تم إهماله في السنوات الأخيرة ومحاربة الأسلحة غير المشروعة في المجتمع العربي. في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ضبطت قوات الجيش الإسرائيلي مهربي أسلحة من الأردن إلى إسرائيل، بالإضافة إلى 19 مسدسا، و3 كلاشينكوف، 2 m16 وبندقية".

المصدر: RT

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