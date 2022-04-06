الاحتياطي الفيدرالي: ربما تحتاج أمريكا إلى رفع الفائدة 10 مرات

قال توم باركين وباتريك هاركر، رئيسا بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند وفيلادلفيا، إن واشنطن ربما تحتاج بين 9 إلى 10 زيادات "متعمدة ومنهجية" في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وقال باركين في مناقشة عبر تقنية الفيديو كونفرانس استضافتها غرفة تجارة ديلاوير، في إشارة إلى معدل التضخم السنوي البالغ 2% الذي تستهدفه لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في البنك المركزي: "الاحتياطي الفيدرالي على بعد 9 إلى 10 زيادات من تقدير اللجنة الفيدرالية للسعر المحايد".

وتأتي تعليقات باركين تأكيدا للتكهنات المتزايدة بأن الفيدرالي قد يضطر إلى تسريع وتيرة تشديده لسياسته النقدية، حيث قال: "إذا لزم الأمر، يمكن أن تتحرك اللجنة بزيادات قدرها 50 نقطة أساس".

من جانبه قال هاركر في مناقشة منفصلة حول الاقتصاد والتضخم إنه قلق للغاية بشأن التضخم، الذي وصفه بأنه "واسع الانتشار" و"مرتفع للغاية"، متوقعا سلسلة من الزيادات المنهجية المتعمدة هذا العام مع تطور البيانات".

ووافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أول رفع لسعر الفائدة في عصر الوباء في 16 مارس الماضي، حيث زاد المعدلات بمقدار 25 نقطة أساس، أو ربع نقطة مئوية.

وفي تصريحات أخرى نقلها موقع MARKET WATCH ، قال هاركر "على الأمريكيين ألا يتوقعوا ارتياحا فوريا من ارتفاع أسعار الطاقة".

وتابع أن "المنتجين الأمريكيين سيرفعون إنتاج النفط لكن هذا يستغرق وقتا".

وأضاف أن أسعار الطاقة ستستمر في التأثير على أرقام التضخم.

المصدر: MARKETWATCH