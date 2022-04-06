بوريل يدعو لتحقيق أممي حول انتهاكات الحرب في إثيوبيا

دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات مستقلة بشأن جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب في إثيوبيا.

وكتب بوريل في تغريدة على "تويتر": "بعد ورود تقارير جديدة من منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش، يجب أن يبدأ تحقيق مستقل للأمم المتحدة في الانتهاكات والجرائم المشتبه فيها ضد الإنسانية في الحرب الإثيوبية بأسرع وقت ممكن".

Following new reports from @amnesty and @HRW, independent @UN investigation into abuses and suspected crimes against humanity in Ethiopian war needs to start as quickly as possible.@UN_HRC#Tigray#AUEUhttps://t.co/vOVcNxv5kY — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 6, 2022

وقد أشارت المنظمتان في تقرير جديد إلى أن "قوات الأمن الإقليمية في أمهرة والسلطات المدنية في منطقة غرب تيغراي الإثيوبية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق ضد أهالي تيغراي منذنوفمبر 2020 ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".

وقالت إن السلطات الإثيوبية فرضت قيودا شديدة على إمكانية الوصول إلى المنطقة وإجراء تدقيق مستقل، مما أدى إلى "إخفاء حملة التطهير العرقي إلى حد كبير".

المصدر: RT