الدفاع الروسية: كييف تحضر لاستفزاز باستخدام مواد سامة في ضواحي خاركوف الأوكرانية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إن أجهزة الأمن الأوكرانية تخطط لتفجير مستودع يحوي 120 طنا من الكلور من أجل إلقاء اللوم على روسيا.

وقال كوناشينكوف: "بحسب معلومات مؤكدة، في مدينة بيرفومايسكي الواقعة في ضواحي خاركوف، تستعد أجهزة الأمن الأوكرانية لاستفزاز كبير باستخدام مواد سامة. حيث قام عناصر أجهزة الأمن الأوكراني بتلغيم مستودع يحتوي 120 طنا من الكلور على أراضي مجمع "خيمبروم" الصناعي.

وأشار إلى أنه: "تم التخطيط لتفجير هذا المستودع من أجل اتهام روسيا بالتسبب في كارثة كيميائية ومقتل سكان محليين".

المصدر: نوفوستي