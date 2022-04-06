"10 دقائق للإقناع".. مناظرة بين ماكرون ولوبان قبل 4 أيام من الانتخابات

يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان، مساء الأربعاء، في برنامج على شبكة "تي أف 1" تحت عنوان "10 دقائق للإقناع"، قبل أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية.

وسيتحدث الرئيس المنتهية ولايته أولا، ثم يردان على أسئلة تتعلق بأول مئة يوم من رئاستهما في حال الفوز في الانتخابات التي تجري جولتها الثانية في 24 أبريل.

يذكر أن لوبان، مرشحة حزب "التجمع الوطني"، خففت لهجتها بشأن بعض الاقتراحات لكن بدون تغيير جوهر مشروعها حول الهجرة، وقد سجلت ارتفاعا في نسب التأييد لها في نوايا التصويت لتصل إلى 21.5% مع تسارع في الأيام الأخيرة للحملة (+4 نقاط في أسبوعين) بحسب استطلاع أجراه معهد "ايبسوس/سوبرا ستيريا" نشر الأربعاء.

ويتقدم عليها ماكرون بخمس نقاط (26.5%)، لكنها تتقدم بشكل كبير على مرشح اليسار جان لوك ميلانشون (16%) الذي تتقدم مواقعه أيضا.

المصدر: "أ ف ب"