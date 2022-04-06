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الدفاع الروسية: تدمير مجموعة من الآليات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة خاركوف

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الدفاع الروسية: تدمير مجموعة من الآليات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
Sputnik وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من الآليات العسكرية الأوكرانية أجنبية الصنع تم تدميرها بضربة وجهتها القوات الروسية إلى محطة قطار "لوزوفايا" بمقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا.

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وأفادت الوزارة في بيان، مساء اليوم الأربعاء، بتدمير مركز قيادة تابع للواء 56 للقوات المسلحة الأوكرانية، وقاعدة تابعة للقوميين المتطرفين في مقاطعة دونيتسك، وذلك بالإضافة إلى توجيه ضربة صاروخية إلى مخازن محروقات في ضواحي مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف، ما أدى إلى تدميرها.

المصدر: "نوفوستي"

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