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بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

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بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
AP Carolyn Kaster
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه وقع يوم الأربعاء على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تضم مزيدا من أنظمة "جافيلين" المضادة للدبابات.

وقال بايدن في كلمة له، اليوم الأربعاء: "وقعت اليوم على حزمة أخرى من المساعدات، وهي تتضمن إرسال صواريخ "جافيلين" القادرة على تدمير الدبابات والآليات المدرعة، إلى أوكرانيا".

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وأضاف أن "الأسلحة والذخيرة المتقدمة" تورد لأوكرانيا يوميا.

وتوقع بايدن أن النزاع في أوكرانيا قد يستمر "لوقت طويل"، مؤكدا استعداد الولايات المتحدة لمواصلة دعم كييف عسكريا واقتصاديا وعلى اتجاهات أخرى.

وكان بايدن قد أعلن في منتصف مارس الماضي عن تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

وبلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في الفترة الأخيرة أكثر من مليار دولار.

المصدر: نوفوستي

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