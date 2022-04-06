الصين: يجب على واشنطن تقديم تفسيرات شاملة وفي الوقت المناسب حول أنشطتها البيولوجية

قال داي بين نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة إن المعلومات حول مختبرات بيولوجية أمريكية في الأراضي الأوكرانية تسببت في قلق كبير للمجتمع الدولي.

وقال بين خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن بـ"صيغة آريا" عقد بمبادرة من روسيا، وخصص لموضوع البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا: "كشفت روسيا مؤخرا عن عدد من الوثائق حول أنشطة الحرب البيولوجية الأمريكية، والتي تسببت في قلق كبير في المجتمع الدولي. يذكرنا وباء "كوفيد-19" بالأهمية الكبيرة للسلم والأمن الدوليين، والأمن البيولوجي".

وأضاف: "أي معلومات عن أنشطة بيولوجية عسكرية يجب أن تحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولي".

وأكد الدبلوماسي الصيني أنه "يجب على الدولة المعنية اتخاذ نهج مسؤول وتقديم تفسيرات شاملة وفي الوقت المناسب عن أنشطتها البيولوجية من أجل إزالة شكوك المجتمع الدولي".

المصدر: تاس