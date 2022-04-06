"بلومبيرغ": البنتاغون يخطط لإرسال أحدث طائرات "درون" إلى أوكرانيا

أفادت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" بأن البنتاغون يخطط لإرسال 10 طائرات بدون طيار "درون" من طراز Switchblade المسلحة برؤوس حربية إلى أوكرانيا.

وحسب المصادر فإن أسلحة Switchblade-600 الجديدة، تعد جزءا من المساعدات العسكرية الفتاكة التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار، والتي أعلن البنتاغون يوم الجمعة الماضي أنه سيتم تأمينها مباشرة من مصنعي الأسلحة ولن يتم سحبها من مخزون الجيش الأمريكي.

وأكد وزير الدفاع لويد أوستن أن الطائرات بدون طيار هذه هي جزء من الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن آخر كمية من الأسلحة التي تم إرسالها إلى كييف تتضمن "طائرات بدون طيار مثل Switchblade UAV التي تعد مستوى أعلى من التكنولوجيا ولكنها توفر لهم قدرة إضافية لملاحقة تشكيلات الدروع".

وقال البيت الأبيض في 16 مارس إنه سيزود اوكرانيا بـ100 طائرة بدون طيار من طراز Switchblade كجزء من حزمة أسلحة وعتاد بقيمة 800 مليون دولار مأخوذة من المخزونات الأمريكية. لكن هذه الأنظمة هي إصدارات "السلسلة 300": طائرات بدون طيار تزن 3.3 رطل (2.5 كلغ) مصممة لمهاجمة الأفراد والمركبات الخفيفة. يمكن أن تطير لمسافة ستة أميال (10 كيلومترات).

المصدر: "بلومبيرغ"