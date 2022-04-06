أردوغان: سنجعل الاقتصاد التركي واحدا من أكبر 10 اقتصادات في العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لن يتراجع عن قراره بجعل اقتصاد بلاده واحدا من أكبر عشر اقتصادات في العالم.

وفي كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية، قال أردوغان: "لن نتراجع أبدا عن قرارنا بجعل تركيا إحدى أكبر 10 اقتصادات في العالم"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".

وتحدث أردوغان عن الانتقال إلى "مرحلة جديدة" قائلا إن الهدف يتمثل "بزيادة القوة الشرائية لشعبنا أكثر مما سبق بعدما انخفضت بسبب زيادة الأسعار والتضخم".

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وأضاف الرئيس التركي: "سنحمي مواطنينا من التضخم، وسنمضي قدما نحو أهدافنا الاقتصادية المنشودة".

وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن وفدا تركيا توجه إلى الفلبين أمس "لتسليم مروحيات "أتاك"، وقال: "أصبحنا الآن دولة مصدرة للمروحيات".

المصدر: "الأناضول"