وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع نظيره الصيني الملفين الإيراني والأوكراني

تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، مع نظيره الصيني وانغ يي حول "التهديد الإيراني والحرب في أوكرانيا"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وحسب الخارجية، فقد دعا لابيد خلال الاتصال إلى "إنهاء سريع للحرب في أوكرانيا وضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي"، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية والتعاون بشأن فيروس كورونا وتعزيز العلاقات بين الحكومتين عبر اللجنة الصينية الإسرائيلية المشتركة للتعاون الابتكاري.

كما أطلع لابيد وانغ على قمة النقب التي عقدت الأسبوع الماضي وغيرها من "التطورات الإقليمية المهمة".

يذكر أنه في يناير الماضي، عقدت الجنة المشتركة اجتماعا افتراضيا، وقع الجانبان خلاله خطة مدتها ثلاث سنوات لتنظيم التعاون والحوار بين الحكومتين حتى عام 2024.

هذا وتأسست اللجنة المشتركة في عام 2014 كإطار شامل للحوار الثنائي لكبار المسؤولين الحكوميين. وكان اجتماع يناير هو الخامس منذ عام 2018.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"