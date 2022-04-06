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الكرملين: بوتين أطلع رئيس وزراء هنغاريا على سير المفاوضات الروسية الأوكرانية وتحدث عن استفزاز بوتشا

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الكرملين: بوتين أطلع رئيس وزراء هنغاريا على سير المفاوضات الروسية الأوكرانية وتحدث عن استفزاز بوتشا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، حسبما أفادت الرئاسية الروسية عبر موقعها الإلكتروني.

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وذكر الكرملين أن الطرفين ناقشا "عددا من الجوانب الهامة من العلاقات الروسية الهنغارية التي تواصل في تطورها بشكل متبادل المنفعة".

وأضاف البيان أن بوتين أطلع رئيس الحكومة الهنغارية على الأوضاع في المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني و"قيم تقييما مبدئيا للاستفزاز الفض والوقح الذي دبره نظام كييف في مدينة بوتشا".

وختم البيان بالإشارة إلى أن بوتين وأوربان اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما.

المصدر: موقع الكرملين

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