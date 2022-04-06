الاتحاد الأوروبي يهدد بمقاضاة مالطا على خلفية "جوازات السفر الذهبية"

طلبت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، رسميا من مالطا إنهاء برنامج "جواز السفر الذهبي" للمستثمرين الأجانب الأثرياء أو المخاطرة بمواجهة إجراءات قضائية في الاتحاد الأوروبي.

وأمام السلطات شهرين للرد على الطلب الذي يطلق عليه "رأي مسبب"، وإلا يمكن تحويل القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية إنها تعتبر المخطط، الذي يسمح لغير الأوروبيين بشراء جنسية مالطية، وبالتالي الاتحاد الأوروبي، من خلال مدفوعات أو استثمارات محددة، هو "انتهاك لقانون الاتحاد الأوروبي"، مشددة على أن "البرنامج ينتهك صفة المواطنة في الاتحاد على النحو المنصوص عليه في معاهدات الاتحاد".

وردت حكومة مالطا على الطلب، وقالت في بيان إنها ستدرس رأي اللجنة المنطقي وترد "في الوقت المناسب"، مشددة على أن "أي قضية تتعلق بالجنسية تدخل في الاختصاص الوطني لدولة عضو ويجب أن تبقى كذلك".

هذا وقامت مالطا بجمع 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) منذ عام 2013 من خلال تقديم جوازات السفر مقابل استثمارات.

وقد أعلنت حكومة مالطا، الشهر الماضي تعليق نظر الطلبات المقدمة من المواطنين الروس والبيلاروسيين ضمن برنامج "جواز السفر الذهبي" في أعقاب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.

المصدر: "أ ف ب"