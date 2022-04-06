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الدفاع التركية تعلن تفكيك لغم بحري تم اكتشافه في البحر الأسود

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الدفاع التركية تعلن تفكيك لغم بحري تم اكتشافه في البحر الأسود
Globallookpress Osman Orsal
سواحل البحر الأسود في اسطنبول
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قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إن فرق "الدفاع تحت الماء" بقيادة القوى البحرية نجحت في تفكيك لغم تم رصده قبالة سواحل إسطنبول على البحر الأسود.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن طائرات المراقبة والدورية البحرية تأكدت من أن الجسم العائم في المنطقة المذكورة هو لغم بحري.

وأضاف البيان أن فرق "الدفاع تحت الماء" توجهت مباشرة إلى المنطقة وتمكنت من تفكيك اللغم بشكل آمن.

وسبق لتركيا أن قامت بتفكيك عدة ألغام منجرفة إلى مياهها الإقليمية.

المصدر: "الأناضول"

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