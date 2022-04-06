غانتس يهدد بـ"استخدام القوة" إذا لم يتم التوصل إلى "اتفاق جيد" مع إيران

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، باستخدام القوة، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق "جيد" بين القوى الكبرى وإيران بشأن ملف طهران النووي.

وفي إفادة قدمها بالاشتراك مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أمام 80 سفيرا أجنبيا معتمدا لدى إسرائيل، قال غانتس: "نحن في سباق مع الزمن حول الملف الإيراني، نريد اتفاقا جيدا، لكن إذا لم يكن هناك اتفاق، يجب تفعيل الخطة "ب" واستخدام القوة، وممارسة الضغط الاقتصادي والسياسي".

יחד עם שר החוץ, ערכנו הבוקר תדרוך מדיני - ביטחוני ל-80 שגרירים זרים בנושאים מדיניים וביטחוניים. אמרתי לשגרירים שבשנה האחרונה איראן עלתה מ-10 ק"ג חומר מועשר ב-60% ל-50 ק"ג – אין ואקום, ואם לא נחתם הסכם חייבים להפעיל פלאן בי. להפעיל כוח, להפעיל לחץ כלכלי, להפעיל לחץ מדיני. pic.twitter.com/I4YN6d5zUo — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) April 6, 2022

وحول التصعيد الأمني في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل في الآونة الأخيرة، قال غانتس إن "عملية إحباط الخلية المسلحة التابعة للجهاد الإٍسلامي في جنين تم بعد رصدها وتعقبها على مدار يومين"، مشددا على أن "إسرائيل ستواصل التحرك بقوة كبيرة ضد الإرهاب".

وعرض غانتس على السفراء المعتمدين لدى إسرائيل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في مسعى "لبناء الثقة مع السلطة الفلسطينية".

We also discussed the new terror wave and measures we are taking to prevent attacks: intel, preemptive and defensive operations. I also highlighter the importance of maintaining stability and freedom of prayer for peaceful citizens during this holy month. pic.twitter.com/tkPYXBmNTX — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) April 6, 2022

المصدر: RT