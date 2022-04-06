 
مباشر

غانتس يهدد بـ"استخدام القوة" إذا لم يتم التوصل إلى "اتفاق جيد" مع إيران

أخبار العالم

غانتس يهدد بـ
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srd6

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، باستخدام القوة، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق "جيد" بين القوى الكبرى وإيران بشأن ملف طهران النووي.

وفي إفادة قدمها بالاشتراك مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أمام 80 سفيرا أجنبيا معتمدا لدى إسرائيل، قال غانتس: "نحن في سباق مع الزمن حول الملف الإيراني، نريد اتفاقا جيدا، لكن إذا لم يكن هناك اتفاق، يجب تفعيل الخطة "ب" واستخدام القوة، وممارسة الضغط الاقتصادي والسياسي".

وحول التصعيد الأمني في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل في الآونة الأخيرة، قال غانتس إن "عملية إحباط الخلية المسلحة التابعة للجهاد الإٍسلامي في جنين تم بعد رصدها وتعقبها على مدار يومين"، مشددا على أن "إسرائيل ستواصل التحرك بقوة كبيرة ضد الإرهاب".

وعرض غانتس على السفراء المعتمدين لدى إسرائيل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في مسعى "لبناء الثقة مع السلطة الفلسطينية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا