الأمم المتحدة تصوت غدا على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

أكدت رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تصويتا سيجري فيها غدا الخميس بناء على طلب من الغرب للبت في تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة العالمية.

وصرحت المتحدثة باسم رئاسة الجمعية العامة بولينا كوبياك، اليوم الأربعاء وفقا لوكالة "فرانس برس"، بأن التصويت من المقرر أن يجري عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (أي الساعة الثانية من بعد الظهر بتوقيت غرينيتش) من يوم غد.

وأوضحت المتحدثة أن المضي قدما في مسألة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان تتطلب توفير النصاب القاضي بتصويت ثلثي الدول الأعضاء الـ193 التي تمّ استدعاؤها لهذا الاستحقاق.

ويأتي هذا التصويت على خلفية تداول لقطات من مدينة بوتشا الأوكرانية في مقاطعة كييف قيل إنها تظهر "جثث عشرات المدنيين" اتهمت حكومة كييف القوات الروسية بقتلهم خلال فترة سيطرتها على المنطقة.

ورفضت روسيا هذه الاتهامات، واصفة هذه المشاهد بأنها "مسرحية مفبركة".

المصدر: "فرانس برس"