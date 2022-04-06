فرنسا: ننتظر موافقة روسيا لبدء العملية الإنسانية في ماريوبول
AFP LUDOVIC MARIN
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أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء أن باريس أنهت تحضيراتها لعملية إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول في دونباس، وأنها تنتظر موافقة موسكو على بدئها.
وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعرض أثناء مكالمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "الخطوط العريضة للمبادرة إلى إجراء عملية من شأنها أن تضمن إيصال مساعدات إنسانية إلى ماريوبول وتتيح للراغبين مغادرة المدينة".
وأضاف أن "العملية قد جرى التخطيط لها ويمكن إجراؤها لكن من الأهمية الحصول على موافقة السلطات الروسية".
المصدر: "تاس"