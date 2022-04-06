 
مباشر

فرنسا: ننتظر موافقة روسيا لبدء العملية الإنسانية في ماريوبول

أخبار العالم

فرنسا: ننتظر موافقة روسيا لبدء العملية الإنسانية في ماريوبول
AFP LUDOVIC MARIN
المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srca

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء أن باريس أنهت تحضيراتها لعملية إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول في دونباس، وأنها تنتظر موافقة موسكو على بدئها.

إقرأ المزيد
ماكرون يستعد للاتصال مجددا ببوتين هذا الأسبوع
ماكرون يستعد للاتصال مجددا ببوتين هذا الأسبوع

وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعرض أثناء مكالمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "الخطوط العريضة للمبادرة إلى إجراء عملية من شأنها أن تضمن إيصال مساعدات إنسانية إلى ماريوبول وتتيح للراغبين مغادرة المدينة".

وأضاف أن "العملية قد جرى التخطيط لها ويمكن إجراؤها لكن من الأهمية الحصول على موافقة السلطات الروسية".

إقرأ المزيد
الإليزيه: لا إمكانية لإجراء عملية إنسانية في ماريوبول حاليا
الإليزيه: لا إمكانية لإجراء عملية إنسانية في ماريوبول حاليا

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا