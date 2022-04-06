حكم بالسجن المؤبد غيابيا على رئيس بوركينا فاسو السابق في قضية اغتيال سلفه

أصدرت محكمة عسكرية في بوركينا فاسو حكما بالسجن المؤبد غيابيا على الرئيس السابق بليز كومباوري، بعد إدانته بتهمة التورط باغتيال سلفه توماس سانكارا خلال انقلاب شهدته البلاد عام 1987.

وبالإضافة إلى كومباوري المقيم منذ الإطاحة به عام 2014 في منفى بساحل العاج، أصدر القضاء حكما مماثلا على قائد حرسه ياسينت كافاندو الذي يعد ضابطا قاد فريق اغتيال سانكارا و12 من رفاقه خلال انقلاب 1987 (وهو هرب من البلاد عام 2016)، والقيادي العسكري السابق الجنرال جيلبير دينديري.

وأدانت المحكمة في العاصمة واغادوغو المتهمين الثلاث بالإضرار بأمن الدولية، كما أدين كومباوري ودينديري بتهمة التورط في جريمة قتل، بينما أدين كافاندو بتهمة ارتكاب جريمة قتل.

وأصدر القضاء أحكاما أشد من تلك التي طالبها المدعين العسكريون (أي السجن 30 عاما لكومباوري وكافاندو و20 عاما لدينديري).

وجاءت هذه الأحكام في ختام محاكمة انطلقت في الدولة الإفريقية قبل ستة أشهر.

ووجهت اتهامات في القضية إلى ثمانية أشخاص آخرين تمت تبرئة ثلاثة منهم، بينما صدرت بحق الآخرين أحكام تتراوح بين ثلاث سنوات و20 عاما وراء القبضان.

المصدر: "فرانس برس"