إحباط محاولة إحراق فيلا الإعلامي الروسي سولوفيوف في مدينة كومو الإيطالية

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن مجهولين حاولوا إضرام النار في فيلا الإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف في مدينة كومو الإيطالية، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة كورييري ديلا سيرا (Corriere della Sera) إن مجهولين حاولوا إضرام النار في فيلا المذيع التلفزيوني الروسي فلاديمير سولوفيوف في مدينة كومو الإيطالية صباح الأربعاء.

وذكرت الصحيفة أن رجال الإطفاء الذين وصلوا إلى مكان الحادث، والذين، على ما يبدو، تم استدعاءهم من قبل أحد السكان المحليين، تمكنوا من إخماد الحريق بسهولة.

وأشارت إلى أن منفذي هذه العملية استخدموا إطارات العجلات.

ووفقا للصحيفة فقد تضرر منزل آخر في كومو، من المرجح أيضا أنه ينتمي إلى سولوفيوف، حيث تسلل إليه مجهولون تركوا بعض الكتابات على جدرانه.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أدرج سولوفيويف في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي على خلفية الوضع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي