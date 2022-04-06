حاكم مقاطعة كورسك الروسية: محاولة قصف مواقع لحرس حدودنا من طرف أوكرانيا

تعرضت مواقع لحرس الحدود الروسي في مقاطعة كورسك المتاخمة لأوكرانيا لمحاولة قصف بقذائف هاون حسبما أورد حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت اليوم الأربعاء.

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وقال المسؤول في تسجيل فيديو نشره على صفحته في موقع "فكونتاكتي": "لقد شهدت منطقة سودجا بالأمس محاولة قصف مواقع حرس حدودنا من الطرف الأوكراني باستخدام مدافع هاون. وتم تدمير نقاط إطلاق النار بنيران حرس الحدود الروسي الجوابية".

وأشار ستاروفويت إلى أن القذائف لم تبلغ أراضي روسيا ولم تتسبب بإصابات أو سقوط ضحايا أو دمار في المنطقة المتاخمة لمقاطعة سومي الأوكرانية. وأكد أن السلطات المحلية تبقى على اتصال مستمر مع قوات حرس الحدود ووزارة الدفاع الروسية وتنسق كل خطواتها معها.

وختم حاكم المقاطعة قائلا: "في مقدور جيشنا وأجهزتنا الاستخباراتية التعامل مع أي تهديد. أنا واثق بها كليا وأناشد الأهالي التزام الهدوء".

المصدر: موقع "فكونتاكتي"