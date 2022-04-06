جندي جريح من دونيتسك بترت قدماه: واصلوا القتال!

انتشر مقطع فيديو للجندي الجريح من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، سافا، وهو يتوجه من خلاله إلى المقاتلين على خط النار، بكلمات مؤثرة.

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وقال سافا، الموجود حاليا في المستشفى بعد إصابة بالغة اضطر على أثرها الأطباء إلى بتر ساقيه، متوجها إلى زملائه الجنود: "نفذوا المهام الموكلة إليكم، حتى لو تطلبت تلك المهام أي قدر من التضحيات. حتى وإن تسببت في فقدانكم سواعدكم أو سيقانكم، لقد فقدت ساقي في العملية، وفقد زميلي عبد الله هو الآخر ساقيه، لكننا لم نأبه لذلك، ولا زالت معنوياتنا مرتفعة، قاتلوا أيها الزملاء، ودافعوا عن الجمهورية".

وكانت الوحدة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، التي ينتمي إليها سافا، قد وقعت في كمين للعدو بينما كانت تتقدم في اتجاه "فاسيلييفكا"، وقد تمكن سافا وهو من سكان هذه المنطقة، إبعاد وحدته من مرمى نيران العدو، وتمكن من إنقاذ 37 من زملائه، وقام بنقل 6 جرحى من جراء القصف، وانفجر لغم فيه حينما كان ينقل الجريح السابع، الذي توفي، وأصيب سافا في ساقيه إصابة بالغة".

المصدر: تليغرام