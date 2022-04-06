رئيسي يوجه بكشف ملابسات جريمة الطعن في مشهد

وجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، وزارة الأمن، بكشف ملابسات جريمة الطعن في مشهد، التي أسفرت عن مقتل رجل دين وإصابة اثنين آخرين.

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وقال إبراهيم رئيسي: "هذا الحادث الألیم ارتكبه أحد العناصر المنحرفة بتأثیر من التیارات التكفیریة- الأمريكیة، وسیؤدی الی مزید الوحدة‌ و التلاحم والانسجام بین أتباع الدین الحنیف وموالی إیران الاسلامیة".

كما شدد رئيسي على ضرورة "منع المستعمرين والمنافقين من إثارة الفتن بين المسلمين"، مضيفا: إن رجال الدين الثلاثة الذين وقعوا ضحية جريمة الطعن في الروضة الرضوية المقدسة كانوا من الطلاب الجهاديين البارزين والمخلصين في مدينة مشهد..هؤلاء الطلاب كانوا من الخادمين الحقيقين للشعب لا سيما المحرومين في مدينة مشهد".

وأكد الرئيس الإيراني "ضرورة عدم السماح للمستعمرين والمنافقين باستغلال الخلافات بين المسلمين وبين إيران وجيرانها، لأن اثارة الفرقة هي من الأساليب القديمة التي يستخدمها المستعمرون ضد الدول الإسلامية".

من جانبه، دان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، حادثة الطعن في الروضة الرضوية، مشددا على "ضرورة تحلي الشعب الإيراني باليقضة حتى لا تؤثر مثل الجرائم على وحدة الأمة الإسلامية".

وفي إشارة الى منفذ الجريمة الذي يحمل جنسية أجنبية، لفت قاليباف إلى "تواجد العديد من الأشقاء الأفغان في ساحات القتال للدفاع عن إيران واستشهاد وإصابة العديد منهم ودعمهم لجبهة المقاومة"، مؤكدا "ضرورة التحقيق السريع في هذه الجريمة من قبل الجهات المعنية، والكشف عن ملابساتها والمتورطين بها في داخل البلاد وخارجها بجدية".

المصدر: "إيرنا" + "العالم"