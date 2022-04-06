غوغل حظرت الدخول عبر  محرك بحثها إلى عدد من مواقع الهيئات الحكومية الروسية

قال مصدر في المكتب الصحفي لشركة Google ، إنه تم حظر الدخول إلى عدد من مواقع الهيئات الحكومية الروسية عبر محرك بحث غوغل.

ووفقا للمصدر، لم يتم رغم ذلك شطب هذه المواقع من نتائج البحث.

وأضاف المصدر: "تم حظر الوصول إلى هذه المواقع عبر محرك بحث Google. لم نتخذ أي إجراء فيما يتعلق بصفحات الويب هذه ونواصل دراسة الموقف".

في وقت سابق، ذكرت Google أنها لم تشطب رابط موقع وزارة الدفاع الروسية من نتائج البحث، بل فقط علقته وعلقت المواقع الشبيهة به.

وقالت الشركة في بيان لها يوم الاربعاء: "لذلك، بالنسبة لطلبات بحث معينة، لا يظهر الموقع في نتائج البحث".

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يوم أمس طالبت الهيئة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام "روسكومنادزور، إدارة خدمة بحث غوغل " بأن تزيل على الفور القيود المفروضة على البحث عن المواقع الرسمية للهيئات الحكومية الروسية، وكذلك شرح أسباب فرض هذه القيود".

ووفقا للهيئة، حظرت غوغل، مواقع وزارتي الدفاع والداخلية الروسيتين واستبعدت هذه المواقع من نتائج البحث للجمهور الروسي.

المصدر: إنترفاكس