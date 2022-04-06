الاتحاد الأوروبي: عقوباتنا الجديدة ضد روسيا ليست الأخيرة

أكد الاتحاد الأوروبي أنه يسعى إلى "عزل روسيا" ويعتزم مواصلة تشديد عقوباته المفروضة عليها في ظل العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كلمة ألقتها اليوم الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي: "يتعين علينا تكثيف الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والحكومة الروسية من جديد، ولذلك نقترح تشديد عقوباتنا أكثر".

We must increase pressure on Putin and the Russian government again.



So we propose to tighten our sanctions even further.



They limit the Kremlin´s political and economic options.



They affect Russia much harder than us.



And they will not be our last sanctions. pic.twitter.com/2ihQiz0Yqx — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2022

وأعربت فون دير لاين عن قناعتها بأن العقوبات الأوروبية تحد من الخيارات السياسية والاقتصادية المتوفرة لدى الكرملين، مشددة على أن تأثير هذه القيود على روسيا أكثر شدة بكثير مما على الاتحاد.

وتابعت: "وهذه لن تكون عقوباتنا الأخيرة".

وحملت رئيسة المفوضية الأوروبية موسكو المسؤولية عن ارتكاب "جرائم حرب"، على خلفية تداول لقطات قيل إنها تظهر "جثث قتلى مدنيين" من مدينة بوتشا قرب كييف ووصفتها الحكومة الروسية بأنها مسرحية مفبركة، محذرة من أن السلطات الروسية "ستضطر إلى تحمل المسؤولية" عن ذلك.

We have all seen the haunting images of Bucha.



This is what is happening when Putin´s soldiers occupy Ukrainian territory.



They call this liberation.

I call this war crimes.



The Russian authorities will have to answer for them. https://t.co/IxFaO2rZu3 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2022

من جانبه، أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، على "تويتر" عن استعداد التكتل لمواصلة تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف.

وقال: "نرغب في عزل روسيا وتحقيق التلاقي داخل المجتمع الدولي وتفادي عالم منقسم. سنواصل دعم أوكرانيا ومساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم.

We want to isolate #Russia, bring the international community together, and avoid a divided world.



We will continue supporting Ukraine and help Ukrainians to defend themselves. @EUParl_ENpic.twitter.com/BJnnYPi8qi — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 6, 2022

وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان فون دير لاين وبوريل أمس عن اقتراحهما الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ بداية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وهي تشمل خصوصا الحظر على استيراد الفحم الروسي ومنع السفن الروسية من دخول الموانئ الأوروبية.

المصدر: RT