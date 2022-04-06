أوسيتيا الجنوبية.. إطلاق عملية إجراء الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا
قالت دينا غاسييفا، السكرتيرة الصحفية لرئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، إن مجموعة المبادرة لإجراء استفتاء حول انضمام أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا، أرسلت طلبا بذلك إلى لجنة الانتخابات.
وأضافت غاسييفا: "تضم مجموعة المبادرة أربعة رؤساء للجمهورية: الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف، والرؤساء السابقين لودفيغ تشيبيروف، وإدوارد كوكويتي، وليونيد تيبيلوف. وتتألف مجموعة المبادرة من 26 شخصا - شخصيات سياسية وعامة. ووفقا للفقرة 4 من المادة 8 من القانون الدستوري حول تنظيم الاستفتاءات في جمهورية أوسيتيا الجنوبية، تم إرسال الطلب لتسجيل مجموعة مبادرة لإجراء استفتاء. السؤال المقترح طرحه للاستفتاء هو: هل تؤيد توحيد جمهورية أوسيتيا الجنوبية وروسيا؟".
ووفقا للسكرتيرة الصحفية، قامت مجموعة المبادرة بتفويض عدة أشخاص للتحدث باسمها وهم: رئيس البرلمان آلان تاداييف، والنائب الأول لرئيس البرلمان بيوتر غاسييف، ومساعد الرئيس أتساماز كاساييف.
المصدر: إنترفاكس