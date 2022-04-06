هنغاريا تستدعي السفير الأوكراني على أثر انتقادات زيلينسكي لموقفها من الحرب

استدعت هنغاريا (المجر)، اليوم الأربعاء، السفير الأوكراني لديها، بعد أيام من تبادل مسؤولي البلدين الانتقادات بشأن موقف المجر من الأزمة الأوكرانية.

إقرأ المزيد

وقال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر زيغارتو، على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: " نحن طبعا ندين العملية العسكرية، ونقف إلى جانب سيادة أوكرانيا، لكن هذه ليست حربنا، لذلك نريد أن نظل بمعزل عنها".

وانتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موقف حكومة هنغاريا، في خطاب له على التلفزيون الأوكراني، قائلا إن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، عليه الاختيار بين موسكو والغرب.

في المقابل وصف أوربان، الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الهنغارية يوم الأحد الماضي، في كلمة له، زيلينسكي بأنه أحد الخصوم الذين هزمهم هو وحزبه في هذه الانتخابات.

ودعا زيغارتو القادة الأوكرانيين إلى "التوقف عن إهانة هنغاريا واحترام إرادة شعبها".

المصدر: AP