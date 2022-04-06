العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ42

تتواصل العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تستمر القوات الروسية في استهداف منشآت البنية العسكرية والتجمعات العسكرية، وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان المناطق المتضررة.

ميدانيا:

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف اليوم الأربعاء، 6 أبريل 2022، أن العملية العسكرية أسفرت حتى الآن عن تدمير 125 طائرة، و93 مروحية، و407 مسيرات، كذلك تم استهداف 227 صاروخا مضادا للطائرات.

بالإضافة إلى ذلك دمرت القوات الروسية 1981 دبابة تابعة للجيش الأوكراني، و215 قاذفة صواريخ متعددة، و854 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و1882 وحدة من المركبات العسكرية.

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