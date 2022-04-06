الخارجية الصينية: مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تقوض استقرار مضيق تايوان

اعتبرت الصين، اليوم الأربعاء، أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تقوض بشكل خطير العلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لجزيرة تايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة، وتقوض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية".

وأضاف: "إن هذه الخطوة تقوض بشكل خطير العلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وأعلن البنتاغون اليوم، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إبرام صفقة مع تايوان لصيانة أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".

وتبلغ قيمة العقد 95 مليون دولار، وتمت الموافقة على صفقة مماثلة بقيمة 100 مليون دولار لتوفير خدمات لتايوان وبيع معدات لدعم وصيانة وتحسين نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوائل فبراير.

المصدر: global times+ RT